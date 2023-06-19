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ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области

Игнат Далакян
08:51 19.06.2023
В отношении задержанной пособницы возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: Дмитрий Макеев. РИА Новости
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Федеральная служба безопасности в ходе оперативной игры пресекла попытку главного управления разведки украинского военного ведомства организовать теракты против руководства Запорожской области.

«Российскими контрразведчиками установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области», - сообщили в ведомстве.

ФСБ отметило, что получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР Минобороны Украины операций, а также установлен непосредственный исполнитель. Кроме того, согласно сообщению ЦОС ФСБ, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

В отношении задержанной пособницы правоохранительные органы Запорожской области возбудили уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала планировавшего теракт жителя Брянской области. Злоумышленник собирал данные о силовиках в приграничных с Украиной районах.

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