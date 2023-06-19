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Жители более 50 регионов РФ спели песню «Да здравствует Россия!» в поддержку бойцов в зоне СВО

06:33 19.06.2023
Участники должны сделать собственную запись и направить ее организаторам марафона. По завершении сбора видеороликов жюри отберет 10 лучших исполнителей данной композиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В России в поддержку участвующих в спецоперации воинов состоялся музыкальный онлайн-марафон. В нем уже приняли участие свыше 50 регионов России. Мероприятие стартовало 12 июня. От участников требуется исполнение музыкальной композиции Сергея Найдуна и Владимира Ильичева «Да здравствует Россия!». Необходимо сделать собственную запись и направить ее организаторам марафона.

Поддержать наших бойцов в зоне СВО изъявили желание как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди. Такие артисты как Родион Газманов, группа «Фабрика», Сергей Войтенко и Александра Круглова снялись в видеоклипе в рамках данного проекта, который стал вдохновением для множества россиян.

От Севастополя до Южно-Сахалинска - такова география участников марафона. Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (Ф.И.О., возраст, город, e-mail, телефон) на почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.

После того, как сбор видеороликов будет завершен, жюри отберет 10 лучших исполнителей данной композиции. Они будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны» и на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ.

В состав жюри вошли выдающиеся музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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