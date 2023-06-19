Под Новодонецким 23 морпеха ТОФ бились против 103 боевиков и заставили бежать выживших

Российские морпехи отмечают, что в боях встречают не только украинских бойцов, но и наемников с иностранными паспортами. По оставленным методичкам морпехи уже изучают брошенные «натовские» танки и БМП.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из зоны проведения специальной военной операции Герой России Руслан Курбанов обратился к украинским националистам. Он призвал их не убегать с поля боя.

«Если вы хотите стреляться, так приходите - будем стреляться. Только не надо убегать как шакалы с поля боя, оставляя своих товарищей, не оказав им помощи, кинув свою технику», - заявил командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Курбанов.

Рядом с ним на земле украинский военнопленный. Он - член экипажа французского колесного танка, обучался в Европе. Украинец тоже обратился к своим товарищам, которые бросили его раненого в бою.

«Думайте, что вы делаете...», - призвал он.

Брошенный французский танк AMX-10 осматривают наши бойцы. Всего в бою под Новодонецким противник потерял порядка 50 единиц различной бронетехники из стран НАТО.

Ночью украинские подразделения пошли в наступление, но были разбиты контрударом штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Двадцать три военнослужащих штурмового нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-го одесской отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через овраг», - рассказал Курбанов.