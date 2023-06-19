Армия Армия Армия

Под Новодонецким 23 морпеха ТОФ бились против 103 боевиков и заставили бежать выживших

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:00 19.06.2023
Российские морпехи отмечают, что в боях встречают не только украинских бойцов, но и наемников с иностранными паспортами. По оставленным методичкам морпехи уже изучают брошенные «натовские» танки и БМП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Из зоны проведения специальной военной операции Герой России Руслан Курбанов обратился к украинским националистам. Он призвал их не убегать с поля боя.

«Если вы хотите стреляться, так приходите - будем стреляться. Только не надо убегать как шакалы с поля боя, оставляя своих товарищей, не оказав им помощи, кинув свою технику», - заявил командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Курбанов.

Рядом с ним на земле украинский военнопленный. Он - член экипажа французского колесного танка, обучался в Европе. Украинец тоже обратился к своим товарищам, которые бросили его раненого в бою.

«Думайте, что вы делаете...», - призвал он.

Брошенный французский танк AMX-10 осматривают наши бойцы. Всего в бою под Новодонецким противник потерял порядка 50 единиц различной бронетехники из стран НАТО.

Ночью украинские подразделения пошли в наступление, но были разбиты контрударом штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Двадцать три военнослужащих штурмового нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-го одесской отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через овраг», - рассказал Курбанов.

© ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на позициях и рассказал про работу морских пехотинцев ВВО.

«Работают морпехи Восточного военного округа. Идут на штурм лесополосы, в которой укрепрайон противника», - сообщил Кольцов.

Штурмовой отряд работает на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Действия штурмовиков поддерживаются танковыми частями и ударами артиллерии. Под Новодонецким противник потерял до сотни человек. Среди них не только украинские боевики.

«Иностранных наемников я видел лично двухсотыми. Судя по внешнему виду, это - афроамериканцы. Национальность не обозначалась, но видно было, что они наемники. Потому что паспорта иностранные были при них же», - сообщил боец с позывным «Ива», исполняющий обязанности командира штурмового отряда ТОФ.

Огромные потери западной бронетехники украинскими националистами наши военные объясняют, в том числе, и техническими особенностями.

«Осколки попадают в корпус. Одна проводка замкнулась - и машина уже не боеготова. У них везде стоят диагностические пульты. И пока машина не проведет диагностику, она не заведется и никуда не поедет», - отметил Курбанов.

«Натовские» танки и БМП националисты бросили вместе с подробными инструкциями для каждого члена экипажа. Методички уже изучают и наши морпехи, улучшая знания о способах уничтожения западной техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:23 В стране и мире
В МИД заявили, что Москва сочтет провокации в Приднестровье нападением на Россию
22:41 В стране и мире
Четыре туриста из Москвы не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии
21:33 В стране и мире
Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС выросло до 35 человек
20:26 В стране и мире
Два человека пострадали при повторном обстреле поселка Глушково в Курской области
20:20 В стране и мире
Видео
Во Владикавказе ввели режим ЧС после схода селя
Популярное
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Девчонок отпусти»: видео переговоров с захватившим заложников в банке в Астане
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.