Под Новодонецким 23 морпеха ТОФ бились против 103 боевиков и заставили бежать выживших
Из зоны проведения специальной военной операции Герой России Руслан Курбанов обратился к украинским националистам. Он призвал их не убегать с поля боя.
«Если вы хотите стреляться, так приходите - будем стреляться. Только не надо убегать как шакалы с поля боя, оставляя своих товарищей, не оказав им помощи, кинув свою технику», - заявил командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Курбанов.
Рядом с ним на земле украинский военнопленный. Он - член экипажа французского колесного танка, обучался в Европе. Украинец тоже обратился к своим товарищам, которые бросили его раненого в бою.
«Думайте, что вы делаете...», - призвал он.
Брошенный французский танк AMX-10 осматривают наши бойцы. Всего в бою под Новодонецким противник потерял порядка 50 единиц различной бронетехники из стран НАТО.
Ночью украинские подразделения пошли в наступление, но были разбиты контрударом штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота.
«Двадцать три военнослужащих штурмового нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-го одесской отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через овраг», - рассказал Курбанов.