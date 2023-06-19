Песков заявил, что диалог по инициативам африканских лидеров по Украине продолжится

Согласно словам Пескова, есть определенные темы, которые могут реализовываться.

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В идеях, изложенных на переговорах с президентом России Владимиром Путиным африканской делегацией, есть определенные темы, которые могут реализовываться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что диалог будет продолжаться.

«Эта работа будет продолжаться, в том числе и на саммите Россия - Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее глава Российского государства вместе с главами африканских делегаций после переговоров в Константиновском дворце посетили Петергоф. Перед неформальным общением стороны обсудили пути решения кризиса на Украине.