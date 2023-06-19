Участники СВО научили добровольцев метать ручные гранаты на Сахалине
Добровольцы потренировались в метании боевых наступательных ручных гранат РГД-5 на специально подготовленной площадке на полигоне Троицкий на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Занятия проходили под руководством инструкторов с боевым опытом, среди которых были участники специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывали точность и дальность броска. Вначале применялись учебные гранаты, а затем боевые боеприпасы. Каждое упражнение доводилось до автоматизма.
На занятиях бойцам необходимо было поразить гранатой мишень, которая имитирует укрывшегося в окопе противника.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении экипажами Су-25 бронетехники противника на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.