Участники СВО научили добровольцев метать ручные гранаты на Сахалине

По условиям выполнения упражнения, бойцам было необходимо поразить гранатой мишень, имитирующую условного противника, укрывшегося в окопе на удалении около 25 метров.

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Добровольцы потренировались в метании боевых наступательных ручных гранат РГД-5 на специально подготовленной площадке на полигоне Троицкий на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Занятия проходили под руководством инструкторов с боевым опытом, среди которых были участники специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывали точность и дальность броска. Вначале применялись учебные гранаты, а затем боевые боеприпасы. Каждое упражнение доводилось до автоматизма.

На занятиях бойцам необходимо было поразить гранатой мишень, которая имитирует укрывшегося в окопе противника.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении экипажами Су-25 бронетехники противника на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.