Украинские боевики выпустили 11 снарядов по Донецку

Под обстрел попали Кировский и Киевский районы городы.

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Украинские националисты ночью обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под ударом оказались Кировский и Киевский районы. По ним выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Обстрел велся со стороны Нетайлово и Галицыновки. О пострадавших и разрушения не сообщается.

Напомним, на днях боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. В городу выпустили 20 ракет.