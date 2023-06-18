Украинские боевики выпустили 11 снарядов по Донецку
Под обстрел попали Кировский и Киевский районы городы.
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Украинские националисты ночью обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Под ударом оказались Кировский и Киевский районы. По ним выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
Обстрел велся со стороны Нетайлово и Галицыновки. О пострадавших и разрушения не сообщается.
Напомним, на днях боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. В городу выпустили 20 ракет.