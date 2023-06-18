«Контрнаступ», потери боевиков и горящие «Леопарды»: о чем Путин говорил с военкорами

В общей сложности разговор военных корреспондентов с президентом, показанный в эфире российских телеканалов, длился чуть больше двух часов.

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Этот разговор Владимира Путина с военкорами многие российские СМИ назвали предельно откровенным и честным. Российские журналисты, работающие в зоне проведения СВО, получили возможность напрямую узнать позицию главы государства по многим ключевым вопросам. Президент, в свою очередь, услышал от корреспондентов о том, с какими проблемами порой сталкиваются бойцы на самых горячих направлениях СВО. И первым на встрече стал вопрос о целях военной операции.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией. Но в целом ничего менять не будем, они носят фундаментальный характер. Защита людей, которые на Донбассе. Да, к сожалению, пока и обстрелы есть, и все. Но в целом методично будем к этому идти, работать над этим, решать», - сказал Путин.

Россия еще в самом начале СВО четко обозначила свои цели. Тогда, в феврале 2022-го, российские спецслужбы сообщали, что Киев готовил наступление на Донбасс, и лишь начало СВО изменило эти планы. Запад несколько лет активно накачивал Украину вооружением и практически открыто готовил к большой войне. И главной целью СВО, говорит президент, стало устранение военной угрозы со стороны Киевского режима.

«Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? Что они, Leopard производят, что ли, или Bradley, или даже не поступившие им пока на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят - все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, - он, конечно, стоит очень в практическом плане», - сказал Путин.

Итоги первых десяти дней украинского контрнаступления, по словам Путина, вполне укладываются в эти планы. Почти две недели ВСУ пытаются атаковать позиции наших войск на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Чтобы доказать западным спонсорам свою жизнеспособность, киевский режим бросил в бой свои лучшие части, прошедшие подготовку в странах НАТО и вооруженные западным оружием и бронетехникой. Но, как показали первые же бои, ставка на немецкие Leopard и американские Bradley не сыграла.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической», - сказал Путин.

Президент назвал цифры: соотношение санитарных и безвозвратных потерь у Киева - почти 50 на 50. Соотношение потерь в российской армии и у ВСУ - один к десяти: у нас в десять раз меньше. Киев потерял свыше 160 танков и 360 бронемашин разного типа. Это 25-30 процентов от объема техники, которая была поставлена из-за рубежа, сказал Путин.

Еще один вопрос президенту касался мобилизации. Сейчас в России очень часто звучат мнения о том, что необходимо провести дополнительную и даже всеобщую мобилизацию. По словам Владимира Путина, сейчас такой необходимости нет. В рамках частичной мобилизации уже было призвано 300 тысяч человек. В реальности же за счет добровольцев войска пополнили гораздо большее число контрактников.

«Мы начиная с января этого года набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами - 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300, как мы помним», - сказал Путин.

Особое внимание верховного главнокомандующего военкоры попросили обратить и на качественное обновление командного состава. Президент согласился, что необходимо избавляться от неэффективных генералов мирного времени и давать возможность подниматься по служебной лестнице тем командирам, которые проявили свои таланты и по-настоящему боевой характер в ходе проведения СВО. Это и кадровые российские военные, и офицеры армейских корпусов Донбасса, уже к началу СВО имевших большой боевой опыт.

Вопрос от корреспондента нашего телеканала касался оборонно-промышленного комплекса. Киев получает от Запада самые современные системы вооружения и в больших количествах. Выдержит ли российская оборонка такой качественный и количественный конкурентный натиск?

По словам президента, СВО показало наши недостатки. Это нехватка беспилотников разного типа, высокоточных боеприпасов и средств связи. Сейчас, спустя год, оборонная промышленность огромными темпами наращивает производство всех необходимых систем вооружения.

Россия, по словам Путина, никогда не стремилась к конфронтации с кем бы то ни было. Наоборот, Москва пыталась выстроить добрососедские отношения с европейскими странами. И в 1990-х, и в 2000-х, говорит президент, мы были готовы сотрудничать с США по многим военным программам, включая членство в НАТО. Но Запад всегда воспринимал Россию как некий сырьевой придаток. И получая прибыль от выгодных сделок с нашей страной с одной стороны, с другой продолжал попытки ее ослабления и, в конечном счете, разграбления ее ресурсов.

Часть встречи прошла в закрытом формате. Журналисты передали Путину пожелания и просьбы бойцов с передовой. Каждую из них президент записал в свой блокнот и обещал их решить. Что же касается журналистов, то каждый из них сумел задать не один важный вопрос президенту и, главное, получить честный исчерпывающий ответ.

Подробнее об откровенном разговоре президента с военкорами смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».