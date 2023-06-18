Крестовый поход Трампа: почему Байден не может позволить себе проиграть выборы

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На одной чаше весов - администрация Байдена, которая бросает в костер все новые миллиарды. На другой - Трамп, который во всеуслышание уже неоднократно заявлял, что готов остановить конфликт на Украине в 24 часа. И чем меньше времени остается до финальной схватки - тем ярче накал страстей.

На этой неделе Белый дом вновь попытался остановить Трампа. Обвинение посчитало, что бывший президент после ухода с поста вывез из Белого дома в свое поместье десятки ящиков с секретными документами. За это в совокупности Трампу грозит до 400 лет тюрьмы. Понятно, что дело абсолютно высосано из пальца, а его главная цель - просто понервировать республиканцев.

Но и те не лыком шиты. Они на неделе вынесли на рассмотрение Конгресса вопрос об импичменте Байдену. И вот тут обвинения серьезней. Это коррупция и многочисленные взятки, полученные Джо Байденом и его сыном Хантером - естественно, на Украине.

Речь про 2014 год и всю ту же скандально известную компанию Burisma, в которой Байден-младший был членом совета директоров, в то время как Байден-старший был вице-президентом США. И тогда руководство Burisma якобы заплатило американскому семейству 10 миллионов долларов, чтобы они продавили увольнение со своего поста украинского генпрокурора Шокина, который как раз и пытался разобраться в грязных делах американцев.

В солнечном Майами в этот день было особенно жарко. Во вторник с самого утра площадь перед зданием суда начала пестреть плакатами. Дональд Трамп снова вызван в суд.

В этот раз обвинения куда серьезнее, чем в недавнем деле с порноактрисой Сторми Дэниелс. Сейчас Трампа обвиняют по 37 пунктам. Коррупционное сокрытие документов, заговор с целью препятствования правосудию и даже угроза национальной безопасности. По данным следствия, Трамп хранил у себя в поместье Мар-а-Лаго карты секретных ядерных объектов КНДР, планы военной операции против Ирана. А также документы, содержащие данные о военных возможностях и уязвимостях США. За все это Трампу грозит 400 лет тюремного заключения. По американской судебной традиции фото- и видеофиксация в зале суда запрещена. Но, со слов очевидцев, Трамп и в этот раз не изменил себе.

«Он хмурился за столом, пока его адвокат говорил, что Трамп не признает себя виновным. Обвиняют его в том, что он незаконно хранил десятки секретных документов и отказался от требований правительства вернуть их. У самого Трампа не было возможности по-настоящему высказаться во время процедуры, - говорит журналист Эрик Такер.

Политизированность этого процесса уже ни для кого не секрет. И эта борьба за пост президента и места в новой администрации заставляет даже старых соратников Трампа предрекать ему политическую смерть.

«Я точно знаю, какие документы были представлены президенту в течение всех четырех лет его президентства. Они содержали самые важные секреты, которыми располагают США, непосредственно влиявшие на национальную безопасность, на жизнь и безопасность наших военнослужащих и нашего населения. Если там есть что-то похожее на то, что содержится в обвинительном заключении и правительство сможет это доказать, тогда он совершает очень серьезное преступление. Это сокрушительное обвинение, я говорю как юрист. Это должно стать концом политической карьеры Дональда Трампа», - сказал советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

О надуманности и политических мотивах говорят даже демократы. Становится похоже, что противники Трампа не остановятся не перед чем, чтобы устранить своего главного врага.

Паника демократов вполне объяснима. Трамп фактически начал против них крестовый поход. В своей первой речи после заседания суда он заявил, что не остановится ни перед чем, лишь бы изгнать из Белого дома администрацию Байдена, которую он назвал не иначе как самой коррумпированной за всю историю Америки.

Подробнее о самой скандальной президентской кампании и о том, что же случится раньше - тюрьма для Трампа или импичмент для Байдена - смотрите в материале Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».