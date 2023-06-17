Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 триллиона

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Впервые в истории государственный долг США достиг отметки в 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов. Об этом сообщили в американском министерстве финансов. Предыдущий уровень госдолга оценивался в 31,95 триллиона долларов.

Напомним, недавно Джо Байден подписал закон о повышении госдолга. Ранее его одобрил Сенат Конгресса, а до этого Палата представителей.

Документ предусматривает повышение потолка долга США до 1 января 2025 года. По словам лидера США, это поможет избежать дефолта.

По мнению экспертов, такое решение лишь откладывают экономические проблемы, не решает их.