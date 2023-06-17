Минюст объявил иноагентом режиссера Манского*
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов режиссера-документалиста Виталия Манского*. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что кинопродюсер выступал против спецоперации и выражал поддержку властям Украины.
Также в заявлении Минюста говорится, что Виталий Манский сравнивал Россию с нацистской Германией и негативно выказывался о гражданах РФ. Он получал поддержку со стороны иностранных источников.
Кроме того, в список иностранных агентов внесли журналисток Юлию Парамонову* и Светлану Прокопьеву*, политика Льва Шлосберга* и экономиста Сергея Алексашенко*.
Ранее стало известно, что Минюст РФ начал проверку на предмет деятельности иностранного агента в отношении «Ельцин-центра». Его представители заявили, что спокойно относятся к проверке, та как отсутствуют основания для внесения в реестр иноагентов.
*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.