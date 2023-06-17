Минюст объявил иноагентом режиссера Манского*

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов режиссера-документалиста Виталия Манского*. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что кинопродюсер выступал против спецоперации и выражал поддержку властям Украины.

Также в заявлении Минюста говорится, что Виталий Манский сравнивал Россию с нацистской Германией и негативно выказывался о гражданах РФ. Он получал поддержку со стороны иностранных источников.

Кроме того, в список иностранных агентов внесли журналисток Юлию Парамонову* и Светлану Прокопьеву*, политика Льва Шлосберга* и экономиста Сергея Алексашенко*.

Ранее стало известно, что Минюст РФ начал проверку на предмет деятельности иностранного агента в отношении «Ельцин-центра». Его представители заявили, что спокойно относятся к проверке, та как отсутствуют основания для внесения в реестр иноагентов.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.