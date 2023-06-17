Песков заявил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не повлияет на исход

По его словам, страны военно-политического блока все больше напрямую и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся участниками конфликта.

© Фото: Petrov Sergeynews.ru, GlobalLookPress

Вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на исход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

По его словам, страны военно-политического блока все больше напрямую и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся участниками конфликта. Песков считает, что причастность НАТО растягивает конфликт во времени, а ситуация в Европе становится из-за этого более напряженной и непредсказуемой.

Москва в связи с этим вынуждена идти на более решительные меры, чтобы обеспечить собственную безопасность, сказал Песков. РФ намерена делать это и дальше последовательно и настойчиво. Россия будет продолжать спецоперацию и добьется своих целей, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента напомнил слова Владимир Путина о том, что Москва вынуждена будет реагировать на повышение радиуса поражения поставляемого Киеву оружия. Соответственно будет расти «буферная зона», на которую России придется отодвигать украинские войска.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что представители африканской делегации не передавали президенту Владимиру Путину посланий от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Лидеры группы государств Африки приехали 17 июня в Москву с мирной инициативой по Украине.