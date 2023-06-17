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Путин дал команду поднять государственные флаги в акватории Финского залива

Ян Брацкий
14:47 17.06.2023
Флаги стали частью исторического парка, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга.
Путин дал команду поднять государственные флаги в акватории Финского залива
© Фото: gazprom, Telegram
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Президент Владимир Путин принял участие в поднятии флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в акватории Финского залива. Мероприятие приурочили к историческим датам, связанным с учреждением каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. Поднятые флаги - дань уважения.

Знамена установлены на флагштоки высотой 179,5 метров. Флаги стали первым в мире ансамблем из трех флагштоков подобной высоты. Владимир Путин наблюдал за церемонией с воды, находясь на борту яхты «Охта».

Мероприятие сопровождалось выступлением Национального филармонического оркестра под управлением Спивакова и хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Музыканты исполнили государственный Гимн России.

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