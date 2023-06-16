Российские военные стали получать больше выплат за уничтожение техники после начала контрнаступления

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Попытка контрнаступления украинских боевиков многократно увеличила количество денежных поощрений военнослужащих за уничтоженную и захваченную технику. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении националисты теряют десятки единиц западной бронетехники.

Как рассказал командир танковой роты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России Руслан Курбанов, один из его экипажей получил 300 тысяч рублей за уничтожение трех танков противника, то есть каждому военнослужащему перечислили 100 тысяч рублей.

«Пятого числа какую технику уничтожали, у нас уже эти деньги пришли, то есть в течение 10 дней эти деньги приходят», - отметил он.

Морские пехотинцы ТОФ надежно держат правый фланг так называемого Времевского выступа на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений, отметили в Минобороны. В частности, они уже отбили несколько атак на населенный пункт Новодонецкое. Украинские боевики в безуспешных попытках наступать потеряли множество живой силы и военной техники из стран НАТО.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.