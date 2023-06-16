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Politico: обучавшийся в США украинский пилот погиб в одном из первых вылетов

Сергей Лебедев
05:01 16.06.2023
Владислав Савельев проходил курс подготовки в Миссисипи.
Politico: обучавшийся в США украинский пилот погиб в одном из первых вылетов
© Фото: Debajyoti Chakraborty, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В начале июня этого года погиб пилот украинского истребителя МиГ-29, проходивший на базе ВВС США в Миссисипи курс подготовки. Об этом сообщает Politico. Отмечается, что Владислав Савельев был сбит во время одного из первых вылетов после возвращения из Штатов.

«Он был опытным летчиком, участвовавшим в боевых действиях», - отмечается в публикации

Министерство обороны России регулярно сообщает о сбитых украинских самолетах. Например, недавно был уничтожен вражеский Су-24. Бомбардировщик перехватили в районе населенного пункта Славянск.

Также средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области был сбит вертолет Ми-8.

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