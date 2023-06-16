В США скончался разоблачитель секретов Пентагона о войне во Вьетнаме

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Сегодня в США в возрасте 92 лет умер бывший американский военный аналитик Дэниел Эллсберг, который в 1971 году опубликовал объемистую сверхсекретную историю войны во Вьетнаме, известную как «Документы Пентагона». Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Эллсберг скончался в собственном доме в городе Кенсингтон штата Калифорния. Ранее у него выявили рак поджелудочной железы. Мужчина отказался от химиотерапии и посвятил свободное время выступлениям и интервью о конфликте на Украине, опасностях ядерной войны и важности защиты Первой поправки к Конституции США.

Широкую известность Дэниел Эллсберг получил, когда при увольнении с работы он сумел тайно скопировать и сделать доступным общественности часть сборника «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование».

В документах указывалось, что администрация президента Линдона Джонсона намеренно предпринимала акции по эскалации войны, несмотря на заверения самого Джонсона о том, что США не стремятся к ее расширению.