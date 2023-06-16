Мантуров: каркас мер для достижения техсуверенитета сформирован

Бизнес должен не только пользоваться существующими мерами поддержки от государства, но и проявлять самостоятельность, напомнил зампред правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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В России полностью сформирован каркас мер для достижения технологического суверенитета. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы предложили бизнесу хорошо зарекомендовавший себя ранее инструмент субсидирования оборотных кредитов. Промышленность смогла быстро привлечь на текущие задачи более триллиона рублей», - рассказал Денис Мантуров.

Кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека должны стать ключевыми механизмами поддержки для обретения независимости от поставщиков из недружественных стран. При этом важен качественный рост. Для этого традиционно задействуются НИОКРы и активно развивается обратный инжиниринг, указал вице-премьер. Сегодня с объемом господдержки в четыре миллиарда рублей этот механизм работает более, чем по сотне проектов.

«Несколько другой подход реализовываем по отраслям, техсуверенитет которых напрямую влияет на продовольственную, лекарственную, инфраструктурную и национальную безопасность. Здесь нам нужны собственные оборудование, техника, сырье и материалы. Речь идет про радиоэлектронику, авиастроение, суда, фармацевтику и биотехнологии, другие отрасли», - заметил Денис Мантуров.

По обозначенным направлением государство субсидирует все этапы жизненного цикла продукции. Акцент делается на консолидации спроса и его стимулировании со стороны крупных заказчиков. Денис Мантуров напомнил, что в целом каркас мер под достижение технологического суверенитета в стране сформирован.