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Путин пожелал слушателям быть здоровыми и богатыми

Владимир Рубанов
17:54 16.06.2023
Сессия ПМЭФ с участием президента России завершилась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин пожелал слушателям быть здоровыми и богатыми в ответ на вопрос модератора сессии: «Что бы вы хотели сказать не только тем, кто сидит в этом зале, но и многомиллиардной аудитории, которая следит за вашими выступлениями?»

«Будьте здоровыми и богатыми», - сказал Путин.

Зал, в котором российский лидер выступал на пленарной сессии ПМЭФ, встретил эту фразу аплодисментами. Сессия форума с участием президента России завершилась.

XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.

Впервые на форуме в Петербурге представлены новые регионы России. Стенды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположены рядом.

Форум посетили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.

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