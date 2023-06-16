Путин сравнил заморозку счетов за рубежом на Западе с разбоем и Средневековьем

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин назвал заморозку российских счетов за рубежом с разбоем и Средневековьем. По словам главы государства, она происходит в нарушение всех норм законодательства.

«Разбой, закрыли, отобрали и даже не объясняют, почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно просто, Средневековье какое-то», - сказал Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Он поручил кабмину ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.

Путин также рассказал о российском товарном экспорте. По словам президента, за прошлый год он составил 592 миллиарда долларов, а почти треть этой суммы приходится на несырьевой экспорт.