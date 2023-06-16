Путин: если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять

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Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. Для такого рода деятельности достаточно профилактических мероприятий, сказал президент.

Путин напомнил, что в прошлом году был введен мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса. Затем продлили его на текущий 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий установлен до 2030 года.

В результате в прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок. Это на 20% меньше, чем в ковидном 2020 году, сказал президент.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии третьего дня ПМЭФ-2023. XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.

Впервые на форуме в Петербурге представлены новые регионы России. Стенды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположены рядом.