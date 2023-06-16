Путин заявил, что госфинансы России сбалансированы

По словам президента, есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На сегодняшний день государственные финансы РФ в целом сбалансированы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки.

«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы. А также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих странах мира, и близка к историческому минимуму и составляет 2,9%», - сказал Путин.

Устойчивая макроэкономическая ситуация стала важным конкурентным преимуществом России и действенным фактором развития, подчеркнул президент.

«Практика показала, что мы не зря добивались макроэкономической устойчивости», - сказал он.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии третьего дня ПМЭФ-2023. XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.