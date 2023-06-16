ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках соцподдержки участников СВО

Социальная поддержка населения в регионах в целом является одним из ключевых направлений для банка, заявила Вера Подгузова.

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Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в рамках сессии «Комплексная ресоциализация ветеранов - мировой опыт и лучшие российские практики», организованной на ПМЭФ, поделилась опытом ПСБ в разработке и реализации программ финансовой грамотности и социальной поддержки населения, в том числе участников СВО.

По словам Веры Подгузовой, ПСБ реализует обширную программу по финансовой грамотности, направленную на различные целевые аудитории, с тем чтобы охватить максимальное число граждан.

Так, например, ежегодно банк проводит Российский форум по финансовой грамотности «Просто Капитал», программа которого затрагивает вопросы не только личных сбережений, но и аспекты построения и ведения бизнеса. Проект «Женское лидерство в инвестициях», реализуемый под патронажем Евразийского женского форума, направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

Являясь опорным банком ОПК, ПСБ внедряет также и программы повышения финансовой грамотности среди сотрудников оборонно-промышленного сектора. Так, банк планирует масштабировать на более широкую аудиторию программу «Управление финансовой грамотностью личного состава», изначально разработанную для заместителей командиров по военно-политической работе.

В ходе ПМЭФ ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет оказывать всестороннюю помощь фонду в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России.

В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов.

«Сегодня мы также прорабатываем тему строительства адаптированных спортивных площадок в рамках социальной поддержки участников и ветеранов СВО. Социальная поддержка населения в регионах в целом - для нас одно из ключевых направлений. Мы, в частности, открываем в регионах Центры уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «“ПСБ - Детям”», - сказала Подгузова.

В сессии также приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, директор дивизиона «Качество жизни», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Пироженко, директор Фонда страхования военнослужащих Республики Армения Карине Саркисян, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Антон Филимонов, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева и др.