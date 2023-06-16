В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках соцподдержки участников СВО

Анна Назайкина
14:03 16.06.2023
Социальная поддержка населения в регионах в целом является одним из ключевых направлений для банка, заявила Вера Подгузова.
ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках соцподдержки участников СВО
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в рамках сессии «Комплексная ресоциализация ветеранов - мировой опыт и лучшие российские практики», организованной на ПМЭФ, поделилась опытом ПСБ в разработке и реализации программ финансовой грамотности и социальной поддержки населения, в том числе участников СВО.

По словам Веры Подгузовой, ПСБ реализует обширную программу по финансовой грамотности, направленную на различные целевые аудитории, с тем чтобы охватить максимальное число граждан.

Так, например, ежегодно банк проводит Российский форум по финансовой грамотности «Просто Капитал», программа которого затрагивает вопросы не только личных сбережений, но и аспекты построения и ведения бизнеса. Проект «Женское лидерство в инвестициях», реализуемый под патронажем Евразийского женского форума, направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

Являясь опорным банком ОПК, ПСБ внедряет также и программы повышения финансовой грамотности среди сотрудников оборонно-промышленного сектора. Так, банк планирует масштабировать на более широкую аудиторию программу «Управление финансовой грамотностью личного состава», изначально разработанную для заместителей командиров по военно-политической работе.

В ходе ПМЭФ ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет оказывать всестороннюю помощь фонду в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России.

В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов.

«Сегодня мы также прорабатываем тему строительства адаптированных спортивных площадок в рамках социальной поддержки участников и ветеранов СВО. Социальная поддержка населения в регионах в целом - для нас одно из ключевых направлений. Мы, в частности, открываем в регионах Центры уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «“ПСБ - Детям”», - сказала Подгузова.

В сессии также приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, директор дивизиона «Качество жизни», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Пироженко, директор Фонда страхования военнослужащих Республики Армения Карине Саркисян, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Антон Филимонов, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева и др.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:27 В стране и мире
В Москве в два раза вырастут штрафы за безбилетный проезд
14:24 В стране и мире
Германия больше не может делать дополнительные взносы в бюджет ЕС из-за помощи Киеву
13:58 В стране и мире
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
13:45 В стране и мире
В Москве отменили спектакль с задержанной с порошком актрисой Бабушкиной
11:47 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР
Популярное
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.