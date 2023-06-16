В Армавире за подготовку теракта задержали 15-летнего подростка

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В Армавире Краснодарского края задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, в период с апреля по май несовершеннолетний решил «в целях устрашения населения» поджечь общеобразовательное учреждение в Армавире. Готовясь к теракту, подросток изготовил зажигательную смесь и приступил к созданию самодельного оружия. Предметы он хранил в хозяйственной постройке возле своего дома, уточнили в ведомстве.

Действия несовершеннолетнего 15 мая пресекли правоохранители, ему предъявлено обвинение по статье о приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). По ходатайству следователя подростка заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала жителя Брянской области, который планировал совершить теракт. Задержанный также собирал данные о российских силовиках в районах, приграничных с Украиной.