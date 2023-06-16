ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов спецоперации

Банк будет оказывать всестороннюю помощь фонду «Защитники Отечества» в реализации мероприятий для поддержки ветеранов СВО, в том числе в новых регионах России.

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ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель фонда Анна Цивилева.

В рамках соглашения ПСБ будет оказывать всестороннюю помощь фонду «Защитники Отечества» в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России.

В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов.

ПСБ, как опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса, не первый год реализует программы поддержки как сектора в целом, так и сотрудников, занятых в отрасли, отметил Фрадков.

«Новое соглашение позволит объединить усилия банка и фонда для адресной помощи нашим гражданам, которые отстаивали интересы страны в ходе СВО, - ветеранам и их семьям. Будем вести масштабную совместную работу по реализации социальных мероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя, оказывать необходимую поддержку с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России», - сказал он.

Цивилева обратила внимание на то, что после начала работы филиалы фонда получают большое количество самых разных запросов. Среди них не только медицинская поддержка, лекарственное обеспечение и психологическая помощь, но также социальная реабилитация, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помощь в решении бытовых вопросов.

«В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества», - добавила председатель фонда.

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.