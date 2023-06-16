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В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку участников СВО

06:00 16.06.2023
Военнослужащих обеспечат жильем и работой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Получившие ранения участники спецоперации прошли курс дополнительного профессионального образования в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Накануне состоялся выпуск военнослужащих. После лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки они продолжат службу в военных комиссариатах и других организациях Минобороны России.

Помимо образовательных сертификатов выпускники получили воинские звания, удостоверения ветеранов боевых действий и государственные награды - ордена Мужества, медали «За отвагу», Жукова и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Замначальника Главного управления кадров МО РФ Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу.

55 военным вручили жилищные документы. Специалисты органов жилищного обеспечения уже подобрали и подготовили места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профпереподготовки продолжить службу.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - рассказал заместитель начальника академии по учебной работе, полковник медицинской службы Руслан Макиев.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказывали, как ВМА имени С.М.Кирова готовит кадры с помощью новейших разработок. Военно-медицинская академия реализует проект «Кадровая лаборатория военной медицины».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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