Армия Армия Армия

Века на страже арктических рубежей: Северный флот отмечает 290 лет со дня образования

Елена Сивонен
05:36 01.06.2023
В день праздника на дежурство в Арктике заступила АПЛ «Юрий Долгорукий».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Северному флоту исполняется 290 лет. Почти три века он на страже арктических рубежей России. Сейчас его бойцы успешно защищают страну и в зоне проведения специальной военной операции. На боевое дежурство в этот день заступает экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий», на вооружении которого межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий» заступает на боевое дежурство как минимум до конца сентября. На корабле теперь все в готовности в любой момент по приказу главнокомандующего нанести ракетный удар.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения, головной корабль проекта 955 «Борей» отличает малошумность, а значит и малозаметность, у него высокая скорость, но самое главное - его вооружение. Крейсер имеет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Эдуард Кушнарев командует АПЛ третий год. На Северном флоте он и вовсе с детства. Эту любовь к морю ему привил отец-подводник. Эдуард ходил на кораблях еще прошлого поколения проекта БДРМ. Был на Северном полюсе, откуда в 2006-м производил пуск баллистической ракеты. А после испытывал «Бореи» - на предельное погружение и залповую стрельбу.

«У меня отец старшина команды трюмных, старший мичман, но, как говорят у нас в стране, дети должны быть выше родителей, поэтому три года назад я побил рекорд своего отца - у отца три звездочки, правда, маленькие, у меня три, но уже большие... Это не просто ответственность за людей, за материальную часть, за корабль, как мы называем его - «кормилица». Мы понимаем груз ответственности за всю нашу страну, мы ядерный щит страны», - говорит Кушнарев.

Эту ответственность понимают все на Северном флоте, которому сегодня 290 лет. Столько он на страже арктических рубежей державы. А сейчас его бойцы и на защите страны в зоне СВО. О том, как непросто там ребятам, рассказывает Сергей. Замком взвода инженерного полка сам оттуда недавно. С боевым опытом, который сейчас передает своим сослуживцам.

«У нас проходят занятия и по взрывному делу, и тактико-специальная подготовка. Выезжаем на полевые выходы, где совершенствуем свои навыки», - поясняет он.

Саперы всегда идут первыми, проводят разведку местности. Экипаж машины, два года назад признанный лучшим на «Инженерной формуле» АрМИ, выполняет обратную задачу - минирует участок механизированным способом с помощью гусеничного минного заградителя. Машину еще называют опасным сеятелем. Она способны за считанные минуты выставить минное поле, создав таким образом преграду на пути возможной атаки противника или же, напротив, на пути его отступления.

Годовщина Северного флота совпадает с началом летнего периода обучения. Надводников ждут новые походы, в том числе, арктический, уже двенадцатый. Экипажи самолетов и вертолетов - тысячи часов учебных и боевых вылетов, а водолазов - сотни погружений.

«Спектр задач у нашего отряда довольно широкий. Это и водолазные осмотры судов, катеров, кораблей, так и подводно-технические работы по восстановлению причального фронта, судоподъемные работы», - говорит старший водолазный специалист УПАСР СФ Алексей Беляев.

Северный флот сегодня - гарант безопасности страны. А в связи с ростом напряженности в мире, роль его военнослужащих возрастает. И все они, это главное, готовы выполнять свой воинский долг в любых условиях и в любой обстановке.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:36 Армия
Видео
Века на страже арктических рубежей: Северный флот отмечает 290 лет со дня образования
04:42 В стране и мире
Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга
04:23 В стране и мире
В Киеве и области прогремели взрывы
03:18 В стране и мире
Памфилова заявила, что нет смысла соблюдать «лукавый ритуал» приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ
02:31 В стране и мире
Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших после обстрела Шебекино
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.