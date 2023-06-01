Века на страже арктических рубежей: Северный флот отмечает 290 лет со дня образования

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Северному флоту исполняется 290 лет. Почти три века он на страже арктических рубежей России. Сейчас его бойцы успешно защищают страну и в зоне проведения специальной военной операции. На боевое дежурство в этот день заступает экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий», на вооружении которого межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий» заступает на боевое дежурство как минимум до конца сентября. На корабле теперь все в готовности в любой момент по приказу главнокомандующего нанести ракетный удар.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения, головной корабль проекта 955 «Борей» отличает малошумность, а значит и малозаметность, у него высокая скорость, но самое главное - его вооружение. Крейсер имеет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Эдуард Кушнарев командует АПЛ третий год. На Северном флоте он и вовсе с детства. Эту любовь к морю ему привил отец-подводник. Эдуард ходил на кораблях еще прошлого поколения проекта БДРМ. Был на Северном полюсе, откуда в 2006-м производил пуск баллистической ракеты. А после испытывал «Бореи» - на предельное погружение и залповую стрельбу.

«У меня отец старшина команды трюмных, старший мичман, но, как говорят у нас в стране, дети должны быть выше родителей, поэтому три года назад я побил рекорд своего отца - у отца три звездочки, правда, маленькие, у меня три, но уже большие... Это не просто ответственность за людей, за материальную часть, за корабль, как мы называем его - «кормилица». Мы понимаем груз ответственности за всю нашу страну, мы ядерный щит страны», - говорит Кушнарев.

Эту ответственность понимают все на Северном флоте, которому сегодня 290 лет. Столько он на страже арктических рубежей державы. А сейчас его бойцы и на защите страны в зоне СВО. О том, как непросто там ребятам, рассказывает Сергей. Замком взвода инженерного полка сам оттуда недавно. С боевым опытом, который сейчас передает своим сослуживцам.

«У нас проходят занятия и по взрывному делу, и тактико-специальная подготовка. Выезжаем на полевые выходы, где совершенствуем свои навыки», - поясняет он.

Саперы всегда идут первыми, проводят разведку местности. Экипаж машины, два года назад признанный лучшим на «Инженерной формуле» АрМИ, выполняет обратную задачу - минирует участок механизированным способом с помощью гусеничного минного заградителя. Машину еще называют опасным сеятелем. Она способны за считанные минуты выставить минное поле, создав таким образом преграду на пути возможной атаки противника или же, напротив, на пути его отступления.

Годовщина Северного флота совпадает с началом летнего периода обучения. Надводников ждут новые походы, в том числе, арктический, уже двенадцатый. Экипажи самолетов и вертолетов - тысячи часов учебных и боевых вылетов, а водолазов - сотни погружений.

«Спектр задач у нашего отряда довольно широкий. Это и водолазные осмотры судов, катеров, кораблей, так и подводно-технические работы по восстановлению причального фронта, судоподъемные работы», - говорит старший водолазный специалист УПАСР СФ Алексей Беляев.

Северный флот сегодня - гарант безопасности страны. А в связи с ростом напряженности в мире, роль его военнослужащих возрастает. И все они, это главное, готовы выполнять свой воинский долг в любых условиях и в любой обстановке.