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Злоупотреблять не рекомендуется: в МФТИ разработали средство от опьянения

Екатерина Апеева
22:37 15.06.2023
Препарат от алкогольного опьянения придумали ученые Московского физико-технического университета. Разработку уже опробовали на добровольцах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московском физико-техническом университете (МФТИ) молодые ученые трудились над разработкой этого вещества 2 года. Название для него еще не придумали, однако главное - его действие. Антиопьянин улучшает внимание, память и мыслительные возможности человека.

Конечная форма выпуска БАДа будет сыпучая - в виде саше. Точный состав чудо-средства ученые  не раскрывают. Известно, что это не лекарство, а биологически активная добавка, изготовленная на основе природных аминокислот и углеводов - элементов, безвредных для организма человека.

«Компоненты нашего препарата помогают поддержать и защитить именно центральную нервную систему от побочных действий алкоголя, таких как потеря координации, нарушение принятия сенсорной информации. То есть при опьянении, когда человек принимает наш препарат, у него улучшается координация, он, грубо говоря не шатается, соответственно адекватно воспринимает всю информацию, реагирует на происходящее», - рассказывает магистрант физтех-школы высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Препарат уже проверили на группе добровольцев. Как утверждают испытуемые, после принятия биологической добавки они чувствовали себя намного лучше. Более того, это средство помогает справиться и с похмельным синдромом.

«После того как к нам попал в руки Антиопьянин, первое, что мы сделали, - это, собственно, анализ самой субстанции. Проверить ее на различные показатели, необходимые как раз при  разработке как БАДов, так и лекарств. После того как мы убедились, что с субстанцией все хорошо, мы стали уже собирать из нее лекарственную форму», - рассказал заведующий лабораторией технических исследований МФТИ Антон Алашаев.

Следует учитывать, что препарат не выводит алкоголь из организма и не делает его потребление безопасным. Поэтому даже при использовании БАДа необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Когда речь идет о состоянии интоксикации, об опьянении, - повлиять на него препаратами уже очень тяжело. 20 граммов чистого спирта в час перерабатывает печень даже самая тренированная, самая замечательная. Выше головы, как говорится, не прыгнешь», - говорит нарколог и психиатр Василий Шуров.

Биологически активную добавку можно применять до, во время и после употребления алкогольных напитков, просто растворив в воде или чае. БАДы планируют продавать в барах и ресторанах, где продажа алкоголя разрешена только совершеннолетним. Цена за одну упаковку саше обещает быть очень демократичной.

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