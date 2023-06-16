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Молодой командир с позывным «Нева» рассказал, как обучает бойцов на передовой

06:31 16.06.2023
Бойцы признаются, что их молодой командир быстро набирается боевого опыта и охотно делится им с подчиненными.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет гаубицы «Мста-Б» наносит очередной разящий удар по позициям националистов в зоне спецоперации. Командует этой батареей гаубиц молодой, но уже опытный старший офицер артиллерийской батареи ВДВ. Родом он из Питера, потому и позывной себе взял «Нева».

«С самого детства я понимал, что буду носить погоны и знал, что буду офицером российской армии. Всю свою сознательную жизнь армия меня привлекала и я всегда хотел служить Родине, приносить ей пользу именно на этом поприще», - признался командир.

В зону спецоперации он попал практически сразу после окончания вуза, где и перешел от теории к практике. Молодой командир любит повторять, что опыт, приобретенный здесь, можно использовать на протяжении всей карьеры. Он поможет воспитывать молодое поколение, обучает их.

«Грех жаловаться, с таким командиром можно и нужно работать. Любые ситуации, не только боевые, но и личные, решаются. Цели отрабатываем постоянно, есть результаты. Техника противника, личный состав уничтожаются. Командир навстречу бойцам идет и расчету намного проще живется. Ты знаешь, что за тебя всегда стоит горой командир», - рассказал номер расчета с позывным «Крик».

Обучать бойцов, офицер с позывным «Нева» начал уже на передовой. Как правильно выставить орудие, замаскировать его, и самое главное, точно навести. Вот и сейчас со второго выстрела попадают именно туда, куда навела разведка. Посадка с блиндажами националистов. Осколки тяжелого снаряда калибром 152 мм разлетаются на десятки метров, поражая живую силу и технику врага. Бойцы с таким командиром чувствуют себя увереннее. Про таких как «Нева», говорят, с ним хоть в разведку: он смелый, надежный и ответственный.

«Как человек, он хороший. Как и любой командир, он переживает за свой личный состав. Под его руководством воюется легко, можно идти за таким командиром в любой бой. Во многом благодаря ему мы все живы и невредимы. Бьем врага, благодаря его вычислением попадем в танки, живую силу, разбираем опорники», - сказал зам. орудия с позывным «Маг».

За время специальной военной операции батарея «Невы» не раз доказывала правдивость выражения, что артиллерия - Боги войны. Десятки единиц уничтоженной техники, блиндажей и огневых точек.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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