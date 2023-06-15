«Часть плана для Сербии»: на самом ли деле Запад решил усмирить Косово

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Контрольно-пропускной пункт Яринье на границе между Косово и Метохией и центральной частью страны перекрыт для въезда автомобилей с сербскими номерами. Эти действия Приштина объясняет соображениями безопасности. Накануне стало известно о задержании сербами трех косовских полицейских. В Приштине тут же обвинили Белград в похищении и заявили, что они не покидали территорию Косова. По данным сербских властей, спецназовцы все-таки перешли границу. И теперь руководство Косова решило отыграться на проживающих там сербах, запретив им поставки продовольствия.

«Мы на распутье. Не из-за того, что мы якобы не хотим иметь мира, а потому, что на Балканах есть один человек, который хочет развязать войну и спровоцировать конфликт любой ценой. Я имею в виду Альбина Курти. Я боюсь, что мы перешли Рубикон и вернуться к нормальной жизни будет сложно, - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Премьер Косова Альбин Курти обвиняет Белград во вводе вооруженных сил. Именно Курти восемь месяцев назад выпустил директиву, согласно которой власти края могли изымать автомобили с сербскими номерами. Тогда в знак несогласия с этим в отставку подали мэры четырех городов на севере края. А когда на новых выборах при явке всего в 3,5% к власти пришли косовские албанцы - сербы, подавляющее большинство населения, вышли на улицы.

В результате столкновений с контингентом НАТО и косовским спецназом местные жители получили ранения. Тогда, что примечательно, действия Приштины осудили даже поддерживающие ее США. Накануне план Косова по мирному урегулированию раскритиковал еврокомиссар Боррель. Он заявил, что в документе нет ни слова о причинах кризиса и призвал Приштину предпринять более решительные шаги. Чтобы заставить Курти изменить свою политику, в ЕС пообещали сократить ему финансирование и заявили о приостановке визитов.

«Это первый раз, когда Запад действует конкретными мерами против Приштины. Это все часть плана, чтобы усилить свое влияние в Сербии или на Сербию, в которой 90% населения ненавидит НАТО», - говорит политолог, дипломат, академик Международной славянской академии наук Владимир Кршлянин.

На прошлой неделе урегулировать ситуацию в Белград и Приштину приезжали представители США и ЕС. Один из них заявил, что у Курти есть два дня, чтобы принять требования Запада. В противном случае - не исключил даже смену правительства. По другой версии, все это лишь спектакль, который должен заставить Белград, подвергшийся бомбардировкам НАТО, поверить искренности европейских намерений. А пока Вучич заявляет о разочарованности невыполненными обещаниями.

«В основном за интересами косовских албанцев стоят США. Они через них оказывают давление на Белград, чтобы получить уступки не в вопросе Косово, а каких-то шагов по ухудшению отношений между Белградом и Москвой», - считает доцент исторического факультета МГУ Владимир Путятин.

Сербия - одна из немногих стран в Европе, кто не стал вводить антироссийские санкции и передавать Украине оружие. При этом пока Сербия не в составе ЕС, хотя и отчаянно в него стремится. Три года назад Вучич рассчитывал, что переговоры по этому вопросу закончатся в 2024-м.