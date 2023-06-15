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Корреспондент «Звезды» показал, как готовят операторов FPV-дронов

Валентин Гвоздев
18:49 15.06.2023
Без специальной подготовки человеку станет плохо спустя всего пару минут полета. Прежде чем совершить первый реальный вылет, оператор тренируется на симуляторе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Операторов дронов в зоне специальной военной операции с каждым месяцем становится все больше. Созданы даже специальные центры, где бойцов учат управлять беспилотниками. Там же, кстати, эту технику ремонтируют. Валентин Гвоздев побывал в одной из таких мастерских.

Совладать со сверхманевренным беспилотником, мчащимся со скоростью 120 километров в час, - задача не из легких. У таких коптеров нет стабилизаторов, мощность сервоприводов регулирует сам оператор. Тонкостям управления такими беспилотниками обучаются в одном из центров подготовки операторов «Южной» группировки войск на Марьинском направлении на базе 103-го полка 150-й дивизии.

Управляются такие дроны с помощью очков виртуальной реальности, однако без специальной подготовки человеку станет плохо спустя всего пару минут полета. Прежде чем совершить первый реальный вылет, оператор тренируется на симуляторе.

Использование дронов-камикадзе открывает практически неограниченные возможности по поражению техники и опорных пунктов украинских боевиков. Высокая скорость и маневренность в сочетании с малыми размерами позволяет завести его хоть в форточку. При этом боевая нагрузка в разы превышает вес аппарата.

Внешне дрон-камикадзе выглядит максимально просто. Легкий корпус, четыре винта, блок управления. Однако, несмотря на габариты, такой дрон может нести весьма серьезную боевую нагрузку, например выстрел от гранатомета.

Беспилотники не менее активно используют и украинские боевики. На базе центра действует ремонтная мастерская, где сбитые и посаженные противодронными ружьями коптеры снова возвращаются в строй, но уже на нашей стороне. Только за последние две недели техники центра восстановили более 50 аппаратов.

Ранее сообщалось, что украинские боевики столкнулись с летящим «Суперкамом». Этот российский беспилотник скорректировал огонь артиллерии, позволив ей поразить вражеский командный пункт. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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