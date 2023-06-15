Shot: мужчина взобрался на опоры Крымского моста в Москве

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Неизвестный мужчина взобрался на опоры Крымского моста в Москве. О происшествии сообщает паблик Shot. На место прибыла автовышка, собравшиеся вокруг очевидцы пытаются завязать с мужчиной разговор.

Данный инцидент далеко не первый. Ранее другой мужчина залез на опору Крымского моста. Это произошло зимой. С сотрудниками полиции мужского пола он разговаривать отказался. Тогда в автолюльке к нему поднялась старший лейтенант полиции Наталья Мошарова.

Разговор длился 15 минут. Все это время дул сильный ветер, сохранялся риск того, что мужчина соскользнет с обледеневших опор. Наталье Мошаровой удалось его успокоить и при помощи сотрудников МЧС спустить на землю.