Киркоров заявил, что не общается с Пугачевой больше пяти лет

Он сказал, что знает только о том, что певица покинула страну.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Народный артист РФ Филипп Киркоров на полях ПМЭФ заявил Life, что уже больше пяти лет не общается со своей бывшей женой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«Я знаю, что она уехала, больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет», - сказал певец изданию.

Как утверждает Киркоров, из-за прерванного общения ему ничего не известно ни про Пугачеву, ни про ее семью.

В начале мая стало известно, что Алла Пугачева приехала в Россию. Утверждалось, что она приехала, чтобы проститься с легендарным модельером Валентином Юдашкиным. Впоследствии она появилась на похоронах кутюрье.