Председатель ПСБ Фрадков: развитие инфраструктуры долевого финансирования для МСБ привлечет внебюджетные средства

Об этом Петр Фрадков заявил в ходе выступления на панельной сессии ПМЭФ-2023 «Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения».

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В России создана сильная система кредитного финансирования крупного, малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках развитой системы мер господдержки. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

При этом предприятия, в особенности малого и среднего бизнеса, нуждаются в формировании дополнительной инфраструктуры для привлечения долевого финансирования в качестве источника внебюджетных средств, отметил он в ходе выступления на панельной сессии «Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения».

«Банки, безусловно, выступают первичным источником финансирования, поскольку они являются структурированными системами, которые в силу компетенции, опыта позволяют быстро получать средства. По нашим оценкам, банковское кредитование - это только третья по востребованности и значимости статья финансирования предприятий МСБ, основная же часть финансирования приходится на собственные средства компании и средства акционеров. При этом, если говорить о внебюджетном финансировании, в том числе для проектов импортозамещения, то объемы привлечения частных инвестиций за последние два года несколько увеличились, но по-прежнему являются недостаточными», - сказал Петр Фрадков.

В качестве возможного инструмента для привлечения внебюджетного финансирования он назвал создание специализированной платформы с упрощенным доступом такого рода предприятий к инвестиционным ресурсам и получению долевого финансирования. При этом, по словам Петра Фрадкова, такой путь прошли многие страны, некоторые из которых адаптировали биржу целиком под эти цели.

«О таком инструменте привлечения инвестиционных ресурсов можно вполне говорить и как об элементе финансирования импортозамещения. Более того, от внедрения такой комплексной системы финансирования банки только выиграют, поскольку структура баланса компаний-заемщиков будет меняться в лучшую сторону», - резюмировал глава ПСБ.

Спикерами сессии также стали Николай Журавлев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку, Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития РФ, Алексей Демидов, вице-президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по экономике и финансам, Даниил Альгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ.