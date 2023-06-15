Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Музыкант и поэт Борис Гребенщиков оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.

«Суд признал виновным Гребенщикова Б.Б. по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной составления протокола стало то, что Гребенщиков в интервью израильскому телеканалу назвал действия России на Украине «фашизмом».

Гребенщиков неоднократно высказывался против российской специальной военной операции. Лидер «Аквариума» сейчас проживает в Великобритании. В марте прошлого года он объявил о временной приостановке концертной деятельности в РФ.