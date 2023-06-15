В стране и мире В Росавиации высказались о якобы найденном вирусе на компьютерах ведомства Максим Крюков Руководитель Росавиации Александр Нерадько отметил, что подобные материалы направлены на дискредитацию деятельности ведомства и его руководства. © Фото: Nicolas Armer, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: В Росавиации прокомментировали новости о якобы найденном вирусе, передающем данные в недружественные страны из приемной главы ведомства, назвав такие публикации «убогой фантазией». «Вызывает удивление убогая фантазия публикаций о том, что правоохранительные органы нашли вирус, передающий информацию в недружественные страны из приемной руководителя Росавиации», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что подобные материалы направлены на дискредитацию деятельности ведомства и его руководства. «Видимо, кому-то не нравится, что с момента объявления санкций Росавиация последовательно проводит работу, направленную на то, чтобы воздушный транспорт работал устойчиво, безопасно и в полном объеме обеспечивал потребности страны в перевозке пассажиров и грузов по воздуху», - сказал Нерадько. Сегодня Telegram-канал «Авиаторщина» написал, что в конце апреля этого года в информационных системах Росавиации сотрудники ФСБ через специальное оборудование обнаружили вредоносное ПО, которое передавало информацию российского авиационного агентства на серверы в Соединенные Штаты Америки. По данным источника, этот вирус был доставлен на флешке через приемную руководителя Росавиации. Экспертное мнение и аналитика