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Захарова заявила о гибели тысяч украинских боевиков в ходе безуспешного контрнаступления ВСУ

Андрей Аркадьев
11:40 15.06.2023
С этими потерями киевский режим не считается, добавила представитель МИД РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о гибели тысяч украинских боевиков в ходе безуспешного контрнаступления ВСУ.

«В ходе безуспешного контрнаступления ВСУ гибнут тысячи украинских боевиков, однако с этими потерями в Киеве просто не считаются. Вы же прекрасно понимаете, другая цель, другая задача», - сказала она на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Захаровой, Киев пытается во что бы то ни стало отработать полученную от Запада военную помощь до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Как утверждает представитель российского внешнеполитического ведомства, «западные режиссеры» торопят президента Украины Владимира Зеленского с проведением контрнаступления, подтверждая свою вовлеченность в конфликт.

На встрече с российскими военкорами во вторник президент РФ Владимир Путин заявил о больших потерях, которые понес противник в ходе контрнаступления.

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