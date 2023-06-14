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«Прощай, Сильвио»: как Италия провожала Берлускони

Россина Бодрова
Дмитрий Трунов
20:55 14.06.2023
В Италии сегодня день национального траура. Тысячи людей пришли проститься с Сильвио Берлускони, ветераном итальянской политики, основателем и бессменным лидером партии «Вперед, Италия» и просто безумно харизматичным и обаятельным человеком.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ciro Fusco, Keystone Press Agency, GloballLookPress
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L'addio a Сilvio - «Прощай, Сильвио» - слагают первые полосы итальянских газет. Тысячи людей пришли проститься с любимцем нации на площадь Дуомо, к знаменитому Миланскому кафедральному собору.

Среда объявлена днем национального траура. Почтить память метра итальянской и международной политики приехали президент республики Серджио Маттарелла, члены правительства и представители партий. Среди первых лиц иностранных государств - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом, по словам помощника президента Юрия Ушакова, российскую сторону на похороны Берлускони не пригласили.

Согласно протоколу, гроб сопровождают шесть карабинеров. У входа в собор устанавливают гигантские мониторы. Вместимость Дуомо не больше 2 тысяч человек, что явно меньше реального количества людей, заполняющих самое сердце Милана. Трансляцию также выводили на центральные телеканалы страны. Люди держат в руках национальные флаги, символику партии Берлускони «Вперед, Италия», и флаги клуба «Милан», в который Сильвио вложил сердце и душу.

«Он был полон идей и желанием сделать все возможное для Италии. Он помог наладить контакт между Бушем и Путиным. Он говорил «нет» Саркази и Меркель, и мы знаем, как они отомстили ему. Он говорил: «Итальянцы всегда на первом месте. Моя страна всегда на первом месте». Он унаследовал эту стойкость у своей семьи и передал ее молодому поколению», - говорит вице-президент партии Форца Италии в Милане Лардиэри Джузеппе.

Молодое поколение держит в руках полотно с фирменным слоганом политика: «Италия - страна, которую я люблю». Причем многие из этих ребят родились уже в эпоху позднего премьерства Берлускони.

«Это первая фраза, которой открыл свою речь Берлускони в 1994 году, когда только вошел в политику. «Италия - страна, которую я люблю». Несмотря на то, что я молод, я слежу за политикой, и за это надо сказать спасибо ему», - говорит один из молодых людей.

Накануне до официальной церемонии прощания Милан накрыл проливной дождь. Но это не остановило поток преданных делу Берлускони итальянцев приехать на его виллу в Аркоре, что под столицей. «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил» - подпись на кем-то оставленной белой ткани. Там же и записки, сделанные от руки. К слову, экс-премьер всегда находил время читать письма, которые ему адресовали люди.

«Он был способен общаться со всеми хорошо. Как с обычными людьми, так и с сильными мира сего. Я думаю, это как раз та причина, по которой многие его любили», - говорит итальянка.

«Берлусконизм» - это целое течение, цунами, накрывшее республику. Столь экстраординарным был бывший премьер. Сколько противоречивых мнений и споров порождали его действия, но все сходились в одном: ему удалось влюбить в себя итальянцев. Про его жизнь, хоть и с приставкой, что сюжет - вымысел, снял фильм, легендарный режиссер Паоло Соррентино, увековечив тем самым имя политика.

«Он был большим мечтателем и всегда верил в реализацию своих идей. Никто не мог и подумать, что он достигнет успеха в политике, что создаст свою партию и выиграет самое большое количество выборов в истории Италии. Он действительно олицетворял Италию и итальянцев», - говорит Флавио Басари, генеральный директор итальянской фармацевтической компании.

В стране фактически приостановлена деятельность парламента, членом которого Берлускони стал вновь после прошедших в сентябре выборов. Отменены все мероприятия в графике действующего премьер-министра Джорджи Мелони. Государственные флаги приспущены не только в самой республике, но и за ее пределами - в зарубежных зданиях дипмиссий. Москва - не исключение. В посольстве Италии в России также выразили соболезнование.

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