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Собянин лично подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Анна Назайкина
15:48 14.06.2023
Он передал в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться, информацию о доходах и имуществе, а также другие бумаги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сергей Собянин лично подал в Мосгоризбирком документы для регистрации на выборы мэра столицы.

Как сообщили в «Единой России», действующий градоначальник передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, кроме того, информацию о доходах и имуществе, а также другие бумаги.

После того как документы были проверены, мэр получил от членов комиссии письменное подтверждение, а также справку, которая позволяет открыть специальный избирательный счет.

Сергей Собянин находится на должности столичного мэра с 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на эту должность в 2013 и 2018 годах. Выборы мэры Москвы пройдут в сентябре.

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