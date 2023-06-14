Собянин лично подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Он передал в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться, информацию о доходах и имуществе, а также другие бумаги.

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Сергей Собянин лично подал в Мосгоризбирком документы для регистрации на выборы мэра столицы.

Как сообщили в «Единой России», действующий градоначальник передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, кроме того, информацию о доходах и имуществе, а также другие бумаги.

После того как документы были проверены, мэр получил от членов комиссии письменное подтверждение, а также справку, которая позволяет открыть специальный избирательный счет.

Сергей Собянин находится на должности столичного мэра с 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на эту должность в 2013 и 2018 годах. Выборы мэры Москвы пройдут в сентябре.