Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком направлении
Кроме того, оперативный контроль находится на стороне ВС РФ на Марьинском направлении, сообщил он.
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Ситуация на Южно-Донецком направлении продолжает быть напряженной, однако контролируется, заявил «Звезде» на полях ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Ситуация на Южно-Донецком направлении остается сложной, напряженной, но контролируема», - сказал он.
Кроме того, Пушилин добавил, что оперативный контроль находится на стороне ВС РФ на Марьинском направлении.
«По Марьинке мы сейчас видим за последние дни также улучшение позиций», - заявил врио главы Донецкой Народной Республики.
Кроме того, он подчеркнул, что какие бы попытки враг ни предпринимал, серьезно продвинуться у него не получается даже на наиболее сложном направлении.