В стране и мире ПМЭФ-2023 Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком направлении Анна Назайкина Кроме того, оперативный контроль находится на стороне ВС РФ на Марьинском направлении, сообщил он. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Ситуация на Южно-Донецком направлении продолжает быть напряженной, однако контролируется, заявил «Звезде» на полях ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация на Южно-Донецком направлении остается сложной, напряженной, но контролируема», - сказал он. Кроме того, Пушилин добавил, что оперативный контроль находится на стороне ВС РФ на Марьинском направлении. «По Марьинке мы сейчас видим за последние дни также улучшение позиций», - заявил врио главы Донецкой Народной Республики. Кроме того, он подчеркнул, что какие бы попытки враг ни предпринимал, серьезно продвинуться у него не получается даже на наиболее сложном направлении. Экспертное мнение и аналитика