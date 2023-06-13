Армия Путин отметил, что в ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей Анна Назайкина Речь, в частности, идет о высокоточных боеприпасах, средствах связи, беспилотных летательных аппаратах. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос военкора «Звезды» Анатолия Бородкина. Речь, в частности, идет о высокоточных боеприпасах, средствах связи, беспилотных летательных аппаратах, отметил глава государства. «Они у нас есть. Нам, к сожалению, не хватает их количественно... Есть много того, чего нужно», - сказал российский лидер. Глава государства обратил внимание на то, что производство вооружений удалось увеличить за год в 2,7 раза, кое-где - в 10 раз. Экспертное мнение и аналитика