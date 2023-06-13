В стране и мире Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео Анна Назайкина Как утверждается, мужчина получил серьезные повреждения, он скончался в больнице. © Фото: site_rzn_info, VK Читайте нас на: Предприниматель, бывший владелец рязанских радиостанций «Европа Плюс» и «Русское радио» Сергей Цыганов погиб, прыгая с парашютом в подмосковной Коломне, передает Telegram-канал «112». Кадры, предположительно, момента трагедии были опубликованы в социальных сетях. Как утверждается, мужчина прыгнул с вертолета Ми-8, на высоте 60 метров произошел резкий разворот, а затем Цыганов упал на землю.



Врачи обнаружили у него серьезные повреждения. Мужчину не удалось спасти, он умер в больнице. Экспертное мнение и аналитика