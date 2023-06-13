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МО РФ: на Времевском выступе противник бросил в атаки подразделения из остатков обескровленных бригад

14:16 13.06.2023
Также неприятель пытался наступать в районе города Артемовск.
МО РФ: на Времевском выступе противник бросил в атаки подразделения из остатков обескровленных бригад
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России рассказало о степени истощения противника, пытающегося наступать в зоне спецоперации.

«На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери», - заметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, киевские формирования пытались наступать на Южно-Донецком направлении и в направлении Артемовска.

В районе Макаровки отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Представитель российского оборонного ведомства указал на мужественные и решительные действия подразделений российской группировки войск «Восток», отразивших неприятельские атаки. Из 10 украинских бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, противник лишился восьми.

Две атаки украинских боевиков наши войска отбили в районе Ровнополя. Там поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины.

В районе Пречистовки украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе, уничтожены четыре украинские БМП. Суточные потери противника в данных районах составили до 275 человек. Помимо живой силы, уничтожены четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Также Конашенков рассказал об ударах ВКС по оперативным резервам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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