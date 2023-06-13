Лукашенко заявил, что еще жив и будет жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось переносить болезнь на ногах.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что слухи о его плохом самочувствии, которые распространяли некоторые средства массовой информации, являются «жуткой неправдой».

«Все, что было написано, - это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить», - передает его слова белорусское информационное агентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что «был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл», однако понял, «что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться».

На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи в неформальной обстановке. Встреча президентов России и Белоруссии прошла в сочинской резиденции «Бочаров ручей».