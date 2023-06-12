Горемыкин обратился к участникам Всероссийского патриотического форума

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Всероссийский патриотический форум открылся в Музее Победы на Поклонной горе. С приветственным словом к участникам обратился замминистра обороны Виктор Горемыкин. Он отметил, что патриотическому воспитанию молодежи сейчас уделяется большое внимание, что особенно важно в сложившихся условиях.

«Один из показателей результативности вашей многогранной деятельности то, как молодежь сегодня активно поддерживает участников спецоперации. Поверьте, столько писем приходит бойцам группировки наших войск в зоне СВО, просто миллионы. Это не просто письма, это письма поддержки», - подчеркнул замминистра.

Традиционно форум объединяет тысячи людей, небезразличных к судьбе нашей страны. Работают несколько тематических площадок. На них выступят деятели науки и культуры, лидеры общественного мнения, представители сферы образования. Также в этом году запланированы встречи с участниками спецоперации в рамках проекта «Твой герой».