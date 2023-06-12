Haberturk: вымогатели зарезали россиянина в центре Стамбула

По предварительной информации, мужчина стал жертвой нападения с целью ограбления.

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Неизвестные зарезали россиянина в Стамбуле. Трагедия произошла в центре города в районе площади Таксим. Новость о гибели соотечественника подтвердили в российском генконсульстве в Стамбуле.

«Информация о гибели россиянина поступила вчера в районе 16:00 от правоохранительных органов Турции. Следствие ведется. Ожидаем подробностей случившегося в ближайшее время», - цитирует ТАСС заявление генконсульства.

Нападавших ищут, других подробностей от правоохранительных органов российским дипломатам не сообщали.

Ранее телеканал Habertürk сообщил подробности инцидента. Сообщается, что у россиянина вымогали деньги. В ходе драки один из злоумышленников нанес ему удар ножом в область сердца.