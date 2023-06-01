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Искусственный интеллект следит за движением судов по Неве в Петербурге

Павел Кутаренко
17:05 01.06.2023
Современный комплекс наблюдения ведет съемку непрерывно, он оборудован функцией машинного зрения и способен анализировать видеопоток без вмешательства человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Большой брат» не только следит, но теперь еще и ловит на нарушениях. Причем как на суше, так и на воде. В Санкт-Петербурге запустили работу искусственного интеллекта, который наблюдает за движением судов, чтобы скорость не превышали или не выезжали «на встречку» на Неве. Патрульный катер агентства внешнего транспорта выходит в Большую Неву. На борту - «всевидящее око» искусственного интеллекта. Катер оснащен тремя видеокамерами сверхвысокого разрешения. Съемка идет непрерывно, причем комплекс оборудован функцией машинного зрения, то есть способен анализировать видеопоток без вмешательства человека.

Впервые в России решили испытать, как автономный комплекс отечественной разработки справится с выявлением правонарушений на воде - в сложной и крайне загруженной акватории Петербурга.

«Основная задача на период тестирования - это научиться распознавать суда, делить их на типы. Параллельно ведется работа по распознаванию номеров данных судов», - рассказал начальник отдела обеспечения судоходства Агентства внешнего транспорта Санкт-Петербурга Роман Соловьев.

Сейчас нейросеть только учится выявлять нарушителей, поэтому без помощи человека ей пока не обойтись. Очередное прогулочное судно попалось «на встречке» - капитан не знал, что на этом участке реки одностороннее движение. Встретились и совсем экстравагантные нарушители. Плавсредство с уткой на крыше оказалось зарегистрировано как обычная лодка. Она движется по реке в запрещенное время. Нейросеть фиксировать такое пока не умеет, задача программно-аппаратного комплекса «ловить» за самые распространенные нарушения - движение «куда нельзя» и превышение скорости.

«ПАК одинаково хорошо должен распознавать названия и бортовой номер, вне зависимости от погодных условий, от времени суток и от дальности расстояний. Мы понимаем, что это идеальная задача, но как раз тестирование позволит нам понять, какова ограниченность ПАКа на воде», - отметила директор Агентства внешнего транспорта Санкт-Петербурга Александра Бахмутская.

Похожий комплекс нейросетевой видеоаналитики уже успешно работает на дорогах Петербурга, выявляя нарушения в сфере благоустройства.

«Вот кондиционеры, мы видим, что камера их фиксирует - вон висят на углу как раз. Скорее всего, нарушение, потому что они просматриваются с улицы», - объяснил специалист отдела контроля по содержанию фасадов зданий ГАТИ Санкт-Петербурга Михаил Гелин.  

От этого комплекса ничто не укроется - несогласованные кондиционеры и граффити на фасадах, повреждения дорожного покрытия и разметки. Раньше сотрудникам административно-технической инспекции приходилось искать и фиксировать нарушения «вручную», теперь «вкалывают роботы», то есть нейросеть. Все данные с адресами автоматически загружаются в «облако».

«Нейросеть обучается обратной связью от инспектора. Если взять начало года, когда мы начали тестировать, и сейчас, мы подняли процент верно выявленных событий до 96% по некоторым видам нарушений», - уточнил замначальника ГАТИ Санкт-Петербурга Игорь Башкин.

Пока с помощью комплексов видеоаналитики нарушителям только выносят предостережения, но когда пилотный режим завершится, начнут выписывать реальные административные штрафы. В перспективе они должны заработать как системы видеофиксации у Госавтоинспекции - и от бесстрастной нейросети будет не спрятаться как на суше, так и на воде.

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