Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Так глава государства ответил на вопрос ребенка из Архангельской области.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент Владимир Путин заявил, что Дед Мороз главнее его. Так глава государства ответил на вопрос ребенка из Архангельской области в ходе общения с многодетными семьями.
«Я думаю, главнее он. Это такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел, а мы все люди грешные», - сказал президент.
Российский лидер добавил, что всем «надо стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами». Владимир Путин призвал безусловно любить ближних и свою страну. На этом пути неизбежны трудности, признал президент, которые необходимо преодолевать.