«Мы не дадим пройти»: как российские войска успешно отражают украинское контрнаступление

Тяжелейшие бои на Запорожском и Херсонском направлениях продолжаются уже практически неделю. О том, что это именно разрекламированное на Западе контрнаступление, заявил на неделе Владимир Путин. С линии боевого соприкосновения сообщают, что противник атакует практически без остановки, но прорвать нашу оборону не получается. Боевики несут катастрофические потери, но говорить о том, что контрнастуление полностью провалилось, слишком рано. Наступательный потенциал, по словам президента, у ВСУ еще сохраняется. Другой вопрос, насколько его хватит, учитывая какие потери несут националисты.

«Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Достигается это благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений. За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот этот классический показатель», - заявил Путин на полях заседания совета глав ЕАЭС.

Украинский контрнаступ начался практически одновременно с подрывом дамбы Каховской ГЭС. И это лишь подтверждает, что разрушение дамбы - часть наступательного плана Зеленского. Все дело в том, что Запад уже несколько недель ожидает от Киева обещанного контрнаступления в Запорожской области и Крыму. Понимая, что сил и средств для успешного наступления явно недостаточно, Зеленский решился на отчаянный шаг.

Подорвав дамбу Каховской ГЭС и затопив огромную территорию в Херсонской области, Зеленский обеспечил себе алиби перед Западом за несостоявшееся наступление на Крым. Дескать, мы хотели и были готовы, но русские нам помешали. Одним из первых об этом проговорился бывший министр обороны Украины Загороднюк, всего через несколько часов после подрыва, когда информации о последствиях было еще слишком мало.

«Это серьезно подорвет наступление украинских войск, потому что создаст массивный барьер со стороны Херсона и Днепра, который будет практически невозможно преодолеть с помощью сухопутной операции. Честно говоря, мы достаточно хорошо подготовились к контрнаступлению. Я не думаю, что это полностью нарушит наши планы. Я думаю, что будут какие-то изменения, будут какие-то корректировки. И это может как-то повлиять на наши планы, но не отменит их полностью», - заявил Загороднюк.

Очевидно, что затопленная территория под Херсоном станет серьезным препятствием и для продвижения наших войск. А значит, можно перебросить часть украинских подразделений на другие направления. То, что подрыв Каховской ГЭС это часть плана украинского контрнаступа, подтверждают и данные нашей разведки.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спустя ровно сутки после подрыва Каховской дамбы, украинские подразделения начали массированные артиллерийские удары по позициям наших войск на Запорожском направлении. Целью было прорвать наши укрепления и выйти в направлении Мелитополя и Бердянска, тем самым перекрыть сухопутный коридор в Крым. На прорыв ВСУ бросили свои лучшие части, подготовленные западными специалистами и вооруженные западным оружием. Но что-то пошло не так. Наши бойцы говорят, что ждали от противника чего-то большего. Атаки ВСУ, которые проходили волнами одна за другой, захлебывались.

«Здесь противник не применяет каких-то сверхспособностей, он делает все по классике и мы его все шаги заранее угадываем. Также выдвинулись ротно-тактические группы танков, их засекли с БПЛА. Артиллерия старшего начальника нанесла удар. Некоторые танки смогли проехать, но были уничтожены огнем ПТУР нашей пехоты. Бессмысленная атака закончившаяся трупами и разбитой техникой», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Локомотив.

Уже в первые часы боев российские подразделения РЭБ лишили противника связи, нарушили взаимодействие между подразделениями. Впервые ВСУ масштабно применили поставленную Западом бронетехнику. Американские бронемашины Bradley, французские колесные танки, и немецкие Leopard. Часть техники ВСУ потеряли, выехав на минные поля. Когда в панике танки и БМП начали скучиваться на грунтовых дорогах, огонь открыла наша артиллерия.

На других кадрах от Минобороны российский «Ланцет» буквально вспарывает хваленую бороню немецкого танка. Активно наши силы применяют ударные дроны. Вот российский беспилотник уничтожает оборудованную огневую позицию боевиков - Минобороны России распространило и эти кадры. Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 наносят удар управляемыми ракетами по бронетехнике противника. Только за один заход, вертолетчики уничтожили три БМП националистов вместе с экипажами. И вот так на всем Запорожском направлении.

«Работаем, работаем потихонечку. Они, вроде как, пытаются пробить наши позиции, узнать, но мы даем отпор. 155-ая бригада, морпехи, работают. Ну и не только - здесь много подразделений. В общем, мы не дадим пройти», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Шеф.

Одну из самых мощных атак ВСУ предприняли в ночь на четверг. В бой националисты бросили до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники. Разведка сработала своевременно, противника встретили массированным артогнем и ударами авиации. Понеся огромные потери, боевики отступили.

«В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350-ти человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили. За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7-го июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения», - заявил Сергей Шойгу.

Ночью 11 июня, в 300 километрах от Севастополя, ВСУ попытались атаковать шестью морскими быстроходными беспилотниками российский корабль «Приазовье». Минобороны сообщает, что из штатного оружия все беспилотные катера были уничтожены. Корабль повреждений не получил. И в этот раз, говорят военные, в момент атаки в небе кружил американский разведывательный беспилотник Global Hawk.

Похоже, что Запад, наблюдая за трагическим для ВСУ развитием контрнаступления, застыл в оцепенении. Комментарии единичные и невнятные. Как например, ответ официального представителя Пентагона Джона Кирби на просьбу прокомментировать потери Украины.

«Ну, я не хочу вдаваться в конкретику в плане потерь или военных операций. Об этом должны говорить сами украинцы. Но это война. И, конечно, следует ожидать, что в ходе участившихся боев могут быть потери», - заявил Кирби.

В западных СМИ по поводу контрнаступления Украины, также солидарная гробовая тишина. Хотя еще в начале неделе, сразу после подрыва Украиной Каховской ГЭС, ведущие мировые издания закатили настоящую истерику, обвиняя в этом Россию.

Против стройного хора западных СМИ выступил американский журналист Такер Карлсон. По его словам, они заведомо распространяют ложь о подрыве Каховской ГЭС. Он напомнил, что именно Россия несет максимальный ущерб от подрыва дамбы. Напомнил Карлсон и о декабрьской статье в Washington Post, в которой украинский генерал рассказывал о пробных ударах по Каховской ГЭС американскими ракетами. И, вот после этого, говорит он, во всем пытаются обвинить Россию.

«Мы с уверенностью примем тот факт, что Зеленский тут ни при чем. Зеленский слишком пристойный для терроризма. Потливый крысеныш, комик, ставший олигархом. Из всех людей в мире только лупоглазый хитрец в ношеных трениках, единственный не мог взорвать дамбу. Да он просто святой! Он безгрешен! Каховская плотина была фактически российской. Она была построена российским правительством. Она находится на территории, контролируемой Россией. Водохранилище снабжает водой Крым. Взорвать плотину, может быть, и плохо для Украины, но еще больший вред это нанесет России. Любой здравомыслящий человек придет к выводу, что украинцы, вероятно, взорвали ее, точно так же, как прошлой осенью они взорвали российский газопровод "Северный поток"», - заявил Карлсон.

Насколько нелепо выглядят обвинения западной прессы в адрес России, нагляднее всего продемонстрировал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Если провести анализ западной журналистики, то действия России выглядят вот так:

«Россия атаковала собственные трубопроводы. Взорвала свой Крымский мост. Атаковала собственную АЭС. Вновь атаковала свой Крымский мост. Взорвала собственную плотину. Атаковала свой Кремль беспилотниками», - заявил ведущий.

Постпред России при ООН Василий Небензя, подрыв каховской дамбы назвал немыслимым преступлением киевского режима. А реакцию Запада - граничащей с шизофренией.

«Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию. Слышим заявления, несущиеся с Запада и разумеется из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале, о том, что Каховскую ГЭС подорвала Россия. Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрел Запорожской АЭС или подрыв "Северного потока". От таких "выводов" веет шизофренией. Может быть даже не латентной», - заявил Небензя.

Обвинения России в самообстрелах и самоподрывах шиты настолько белыми нитками, что многие на Западе начинают прозревать. СМИ уже не заморачиваются, штампуя очередные обвинения. И подрыв Каховской дамбы, считает экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, очередное тому подтверждение.

«Каховская ГЭС: с каждым днем уверенность некоторых людей в виновности России ослабевает! Даже в Великобритании! И все больше глаз обращается в сторону режима Зеленского, который явно не стремится к миру», - заявил Филиппо.

Зеленский не стремится к миру, потому что все, что он делает - получает поддержку и одобрение из-за океана. Так случилось и в этот раз. Уже на следующий день после подрыва дамбы, комментируя ситуацию вокруг разрушения ГЭС, Байден недвусмысленно дал понять, что Киеву теперь позволено буквально все.

«Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине», - заявил Байден.

И, конечно же, слова Байдена это еще одно подтверждение, что Украина для США и Запада лишь расходный материал в глобальной борьбе с Россией. Украина для них это большой полигон, где ради интересов западных элит в топку войны ежедневно бросают тысячи украинцев. О том, что именно США виновны в развязывании конфликта на Украине, на минувшей неделе заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они врут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - заявил Кеннеди.

По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США. И действующий киевский режим работает исключительно на интересы Запада.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», - заявил Патрушев.

Пока же, Зеленский лишь повышает ставки. И разрушение дамбы Каховской ГЭС только подтверждает, что выполняя задания своих западных спонсоров, киевский режим не остановится ни перед какими жертвами.