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В Минобороны сообщили об отражении восьми атак украинских боевиков на Донецком направлении

14:52 11.06.2023
В МО РФ отметили, что вклинений в оборону не допущено.
В Минобороны сообщили об отражении восьми атак украинских боевиков на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном отражении восьми атак украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики. "Южной" группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Певромайское и Марьинка», - заявил представитель МО РФ.

Российское оборонного ведомство подчеркнуло, что вклинений в оборону не допущено.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало об успешном отражении пяти вражеских атак «Южной» группировкой в районе Артемовска. По словам представителя Минобороны России, было уничтожено до 230-ти украинских националистов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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В Минобороны сообщили об отражении восьми атак украинских боевиков на Донецком направлении
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