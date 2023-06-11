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Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

Елизавета Егорова
10:21 11.06.2023
Певец написал в социальных сетях, что вновь испугался за свою жизнь.
Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Российский певец Стас Пьеха подтвердил свою госпитализацию и рассказал про наличие проблем с сердцем. Новостью он поделился с подписчиками в Instagram*.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты т.к. моя кардиограмма не устроила бригаду скорой», - написал Пьеха.

По словам артиста, его привезли в Боткинскую больницу, где провели полное обследование. Каранография была утешительной.

Несколько дней назад в Москве была госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина. По некоторым источникам, у нее было подозрение на инсульт.

* Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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