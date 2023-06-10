Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области
Об этом сообщило Минцифры Украины.
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В Киеве объявлена воздушная тревога. Также сирены прозвучали в Киевской области, сообщает RT.
Ранее воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой.
В четверг 1 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.