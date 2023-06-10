В стране и мире Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области Анастасия Бобылева Об этом сообщило Минцифры Украины. © Фото: Jens Kalaene dpa-Zentralbild Globallookpress Читайте нас на: В Киеве объявлена воздушная тревога. Также сирены прозвучали в Киевской области, сообщает RT. Ранее воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой. В четверг 1 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале. Экспертное мнение и аналитика